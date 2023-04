Honkai Star Rail va come un treno: 10 Special Pass gratis per tutti, ecco come ottenerli

Lo straordinario successo di lancio di Honkai Star Rail viene celebrato dal team miHoyo con ben ben dieci Special Pass gratuiti per tutti come ringraziamento per l'accoglienza ricevuta dai giocatori della nuova avventura free-to-play.

L'amministratore delegato di Hoyoverse Da Wei si affaccia sui social per rendere omaggio a tutti coloro che sono saliti a bordo dell'Astral Express per dare inizio al proprio viaggio nella dimensione fantascientifica di Honkai Star Rail: "negli ultimi giorni, il nostro gioco ha ricevuto un'accoglienza eccezionale in tutti gli angoli del mondo. Vorrei ringraziare tutti voi per aver voluto intraprendere questo viaggio insieme a noi, esplorando le stelle della galassia di Honkai Star Rail a bordo dell'Astral Express".

Le celebrazioni per la calorosa accoglienza di Honkai Star Rail daranno modo ai giocatori della nuova esperienza interattiva degli autori di Genshin Impact di partecipare al Departure Festival a partire dal 30 aprile e di ottenere 10 Star Rail Special Pass gratuiti come ringraziamento per il successo di lancio.

Gli Star Rail Special Pass, lo ricordiamo, sono biglietti dorati che consentono ai giocatori di accedere alle pull nel banner a tempo di personaggi e Light Cone (Event Warp). Per ottenerli, basta accedere ai server di Honkai Star Rail e controllare le ricompense non ancora 'reclamate' presenti nella bacheca del proprio account. Per un ulteriore approfondimento, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra guida con trucchi di Honkai Star Rail per Stellar Jade gratis, armi e oggetti.