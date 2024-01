Honkai Star Rail, un cosplay della bella Ruan Mei, l'esperta in scienze biologiche

In attesa della tanto attesa versione 2.0 in arrivo già a inizio anno nuovo, Honkai Star Rail si è già imposto come uno dei migliori giochi mobile. L'RPG free to play con ambientazioni sci-fi di MiHoYo ha convinto anche la community dei cosplayer. Ed ecco dunque arrivare un bellissimo cosplay italiano di Ruan Mei da Honkai Star Rail.

Hoyoverse ha salutato il 2023 con l'update 1.6 di Honkai Star Rail, aggiornamento che introduce moltissimi contenuti, tra i quali anche aggiunte alla modalità endgame roguelike e nuove missioni per la storia principale.

In Honkai Star Rail 1.6 sono arrivati anche personaggi extra, tra i quali un 5 stelle gratuito, e in primis Madam Ruan Mei. Nella Fase 1 della patch è proprio lei la protagonista di un banner, ma se ancora non siete riusciti a sbloccarla eccola nell'interpretazione della cosplayer italiana Hitomi Okami.

Ruan Mei è una studiosa dolce ed elegante, esperta in scienze biologiche. Ha ottenuto l'attenzione di Nous con il talento e la perseveranza, cominciando a ricercare l'origine della vita. È segretamente appassionata di teatro e interessata al ricamo e alla pasticceria. Ruan Mei è una giovane ragazza dagli occhi turchesi, la pelle chiara e i capelli castani. Indossa un abito elegante impreziosito da riflessi dorati e accessori.