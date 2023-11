Honkai Star Rail, un cosplay di Himeko circondata da rose in un video da Saiwestwood

Honkai Star Rail è arrivato su PlayStation 5, dove l'utenza è stata sorpresa da un porting perfetto che rende giustizia al controller DualSense e alla potenza sviluppata dall'hardware dell'ammiraglia Sony. In attesa delle promesse novità da parte di MiHoYo, celebriamo il free to play sci-fi successore di Genshin Impact.

Honaki Star Rail è il nuovo titolo di Hoyoverse, la software house cinese madre di quello che in questi ultimi anni è stato uno dei titoli più giocati e più sfruttati dalla community di cosplayer, Genshin Impact. Nuovo capitolo della serie Honkai, immerge l'utenza in un'avventura a tinte spaziali che permette di fare la conoscenza di numerosi personaggi caratterizzati in modo unico.

Il rilascio recente su PS5 non impedirà lo sviluppo di ulteriori contenuti aggiuntivi nel breve periodo. Prossimamente è in arrivo l'update 1.5 di Honkai Star Rail, un aggiornamento che introdurrà altri protagonisti al roster di eroi già disponibili.

Tra i personaggi preferiti della cosplayer Saiwestwood, che come tanti altri è salita a bordo del treno di Honaki Star Rail, vi è Murata Himeko, la navigatrice dell'Astral Express. Brillante studentessa universitaria, si è messa in viaggio per andare alla scoperta del mondo.

In questo cosplay di Himeko da Honkai Star Rail osserviamo la navigatrice in video, spendida in abito candido e capelli rossi. Dapprima circondata da rose rosse, la vediamo poi elegante in diverse altre angolazioni.