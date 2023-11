Honkai Star Rail: un cosplay di Huohuo celebra l'eroina dell'aggiornamento 1.5

Mentre Hoyoverse festeggia il successo di Honkai Star Rail su PlayStation 5, i giocatori del free to play sci-fi pubblicato dagli sviluppatori di Genshin Impact si cimentano in The Crepuscule Zone, l'ultimo aggiornamento del gioco. È la cosplayer SanyMu a celebrare quest'ultimo update.

Honkai Star Rail 1.5 introduce contenuti importanti come nuove missioni della storyline principale, ma anche nuovi eventi, set di artefatti e varie altre funzionalità. Al centro della patch pubblicata da MiHoYo nelle ultime settimane ci sono personaggi inediti, come la 5 Stelle Huohuo protagonista di un banner a tempo.

Huohuo è una ragazza apparentemente indifesa, ma che è in realtà un giudice della commissione dei dieci Lord dello Xianzhou Luofu. È posseduta da un heliobus di nome Tail ed è responsabile della sottomissione di spiriti maligni nonostante ne sia tremendamente spaventata.

Huohuo è una Foxiana dai lunghi capelli verdeacqua che indossa un berretto e particolari abiti tipici orientali abbinati a una giacca azzurra. In questo cosplay di Huohuo da Honkai Star Rail la vediamo in due pose frontali, e poi anche in una posteriore che denota la coda azzurra dove risiede il suo Tail. Potreste ancora tentare la fortuna cercando di ottenerla con queste Stellar Jade gratis con i codici di novembre 2023 di Honkai Star Rail.