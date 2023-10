Honkai Star Rail: un cosplay di Jingliu dall'orientale Azula Chan

Rilasciato finalmente anche su PlayStation 5, Honkai Star Rail è il fenomeno del momento. Nuova uscita di MiHoYo, che incredibilmente ha sganciato un'ulteriore bomba dopo Genshin Impact, Honkai è un titolo free to play con meccaniche gatcha e da action strategico a turni ambientato in un mondo futuristico.

Il debutto su PlayStation 5 dopo quello su PC e dispositivi mobile potrebbe essere solo l'inizio. Hoyoverse sta lavorando per pubblicare Honkai Star Rail anche su Switch e Xbox rendendolo dunque disponibile su tutte le piattaforme di attuale generazione.

Honkai Star Rail è il quarto episodio della serie Honkai e presenta personaggi che gli utenti avevano già potuto conoscere in Honkai Impact 3rd. Honkai Star Rail è ambientato in un mondo fantascientifico minacciato dall'Honkai. Tocca all'equipaggio dell'Astral Express, un treno cosmico che percorre la tratta Star Rail, difendere l'universo.

Da pochissimi giorni Honkai Star Rail si è aggiornato alla versione 1.4, un update che oltre a rendere disponibile il titolo du PlayStation 5 introduce dei nuovi personaggi. Una di questi è Jingliu, eroina appartenente all'elemento ghiaccio e che segue il Sentiero della Distruzione il cui banner è a 5 stelle.

Jingliu è una maestra di spada che proprio come l'elemento a cui è legata sembra fredda e riservata. Ha lunghi capelli color argento legati da una coda e indossa un vestito dal tono blu con ornamenti che riprendono il colore dell'acconciatura. In questo cosplay di Jingliu da Honkai Star Rail la vediamo in primo piano mentre si sfiora il volto. A condividere questa interpretazione pazzesca è la celebre cosplayer orientale Azula Chan.