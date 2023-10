Honkai Star Rail: un cosplay di Kafka bella e tenebrosa da Saiwestwood

Sulla scia del successo di Genshin Impact, la software house cinese MiHoYo a giorni lancerà su PlayStaion 5 Honkai Star Rail. Disponibile su PC e dispositivi mobile già dall'aprile 2023, anche in questo caso si tratta di un free to play con meccaniche da gatcha e da RPG a turni. L'hype che è già riuscito a conquistare è alle stelle!

Se Genshin Impact è ambientato in un mondo fantasy, Honkai Star Rail fa conto di un'ambientazione sci-fi futuristica. È dunque lo spazio, piuttosto che un contesto storico "medievale", a spingere le meccaniche di Honkai.

Uscito solamente da qualche mese, Honkai ha saputo attirare su di sé i riflettori della community, soprattutto quella dei cosplayer. Hoyoverse, dunque, nonostante gli impegni con Genshin Impact, sta premendo anche l'acceleratore su questo nuovo titolo. Il giorno 11 ottobre 2023, in contemporanea con il rilascio su PlayStation 5, debutterà l'update 1.4 di Honkai. Inoltre, il produttore cinese ha promesso grandiose novità per quanto riguarda l'approdo di Honkai su PS5.

A rendere omaggio alla ormai prossima uscita ci pensa la ormai celebre cosplayer Saiwestwood. Nello scatto da lei condiviso la vediamo vestire i panni di una delle eroine del titolo sci-fi che maggiormente hanno colpito il pubblico.

In questo cosplay di Kafka da Honkai Star Rail troviamo la ricercata dalla Interastral Peace Corporation e membro della Stellaron Hunters in varie pose. Calma, pacata ed elegante in un primo scatto, nel secondo rivela la sua vera natura.