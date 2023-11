Honkai Star Rail: un cosplay di Kafka tra laser, luci al neon e mitra

Honkai Star Rail è la nuova hit gratuita dagli autori di Genshin Impact. MiHoYo ha nuovamente fatto centro, ma questa volta con un RPG a turni in salsa sci-fi. Se ancora non siete partiti in questo nuovo viaggio spaziale, vi portiamo nell'universo narrativo del nuovo titolo della saga Honkai con la cosplayer Shion.

La storia di Honkai Star Rail porta i giocatori al fianco di Trailblazer, un protagonista il cui sesso è opzionale che si risveglia all'interno di una stazione spaziale presa d'assalto da mostruore creature. Una volta sopraffatte, si verrà a formare un equipaggio spaziale pronto a visitare la galassia a bordo di una nave dalla forma di un treno. L'obiettivo ultimo è quello di svelare la verità sul malvagio Stellatron.

Con l'update 1.5 di Honkai Star Rail è possibile ottenere tante Stellar Jade gratuite. Grazie a questa valuta virtuale di gioco, gli utenti avranno l'occasione di provare a sbloccare i propri protagonisti preferiti. In attesa dei banner di Argenti, Hanya e Huohuo in arrivo in Honkai Star Rail 1.5, è Kafka la star del free to play sci-fi.

In questo cosplay di Kafka da Honkai Star Rail ritroviamo la bellezza affascinante della componente degli Stellatron Hunters. Sempre presa dall'hobby per lo shopping, nell'interpretazione condivisa dall'artista sui social media la vediamo tra laser, luci al neon viola, carte da gioco, rossetti e mitra.