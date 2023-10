Honkai Star Rail: un cosplay di Trailblazer, femminile e in intimo da Alice Catycorn

Mai nessuno avrebbe potuto pensare che il successo di Genshin Impact sarebbe potuto essere bissato, eppure la stessa MiHoYo è riuscita in questa impresa con Honkai Star Rail. La software house cinese, che nel 2020 ha sbalordito il pubblico, di recente ci ha riprovato con buoni risultati con un titolo questa volta dalle meccaniche sci-fi e spaziali.

Dopo un lancio fenomenale su PC e dispositivi mobile, Honkai Star Rail fa il suo approdo anche su PlayStation 5. Potrebbe tuttavia non essere finita qui, poiché la calorosa accoglienza del pubblico portare a novità in tempo zero. Come si evince dall'ultimo trailer rilasciato, MiHoYo sarebbe infatti intenzionata a lanciare Honkai Star Rail anche su Switch e Xbox.

L'uscita su console Sony è stata accompagnata da un update che introduce diverse novità. In Honkai Star Rail 1.4 sono arrivati tre personaggi gratuitamente, ma non solo. L'aggiornamento porta con sé anche nuovi boss ed eventi a tempo limitato, oltre che un percorso di ricompense che garantirà laute ricompense ai giocatori.

Mentre ci godiamo le novità di questa patch e il debutto su PlayStation, la celebre cosplayer di fama internazionale Alice Catycornplay ha condiviso una sua spettacolare interpretazione della protagonsta di Honkai, Trailblazer.

In questo cosplay di Trailblazer da Honkai possiamo ammirare una versione personalizzata dell'alter-ego femminile del titolo Hoyoverse. Trailblazer viene risvegliato durante la sequenza di apertura da Kafka e Silver Wolf, ma sarà il giocatore a poter optare per la versione femminile o quella maschile del personaggio, conosciute rispettivamente con i nomi di Stelle e Caelus.