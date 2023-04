Honkai Star Rail ha il Cross Save tra PC e mobile oppure no?

Honkai Star Rail è disponibile dallo scorso 26 aprile su PC e sistemi mobile iOS e Android. La nuova produzione gratis targata Hoyoverse va ad affiancarsi a Genshin Impact ed è pronta ad intrattenere i giocatori con battaglie RPG a turni ed un nuovo mondo da esplorare. Sappiamo però se c'è il Cross Save?

La risposta è affermativa: Honkai Star Rail offre il Cross Save, dunque se iniziate la vostra avventura su un dispositivo mobile, potrete poi proseguire la partita su PC senza perdere alcun tipo di progresso compiuto in precedenza, e viceversa. L'unica limitazione è di non poter giocare su due diverse piattaforme contemporaneamente, per il resto il Cross Save non prevedere alcun tipo di restrizione.

Tutto ciò che serve per attivare il Cross Save è di accedere alla propria piattaforma con un account Hoyoverse e selezionare la vostra regione: trattandosi di un gioco totalmente incentrato sull'online, i progressi vengono salvati in tempo reale e non c'è dunque alcun rischio di perdere dati anche nel passaggio ad un altro dispositivo. Collegandosi ad una piattaforma diversa, basta semplicemente utilizzare lo stesso account Hoyoverse ed impostare la stessa regione per riprendere così la vostra partita dal preciso momento in cui l'avevate interrotta in precedenza. In questo modo è possibile giocare la vostra avventura in Honkai Star Rail letteralmente ovunque: da casa tramite il vostro PC, oppure in giro grazie ad un dispositivo mobile.

