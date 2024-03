Honkai Star Rail: data e ora del reveal della versione 2.1, Robin arriverà con la 2.2

A poche ore dal debutto della versione 4.5 di Genshin Impact con Chiori, anche Honkai Star Rail si prepara al prossimo aggiornamento di rilievo. Hoyoverse ha infatti svelato quand'è che verrà trasmessa la diretta dedicata all'update 2.1 del gioco di ruolo gratis.

Into the Yawning Chasm, questo è il nome del prossimo content update di Honkai Star Rail, sarà al centro di uno show trasmesso in diretta il prossimo sabato 16 marzo 2024 alle ore 12:30 del fuso orario italiano. Come al solito, la stream andrà prima in onda sul canale Twitch ufficiale del titolo Hoyoverse e solo in un secondo momento potrà essere recuperata tramite il canale YouTube.

In base alle informazioni diffuse dagli stessi sviluppatori nel corso delle passate settimane, sappiamo che nel corso della versione 2.1 di Honkai Star Rail sarà possibile provare a sbloccare ben tre personaggi inediti: Acheron (5 Stelle, Nihility, Lightning), Aventurine (5 Stelle, Preservation, Imaginary) e Gallagher (4 Stelle, Abundance, Fire).

In attesa di scoprire quali altre novità andranno a caratterizzare Into the Yawning Chasm, sappiamo già quale sarà uno dei personaggi al centro dei banner a tempo della versione 2.2. Il team di sviluppo ha infatti svelato con largo anticipo rispetto al suo arrivo nel gioco la bella Robin, personaggio 5 Stelle che infligge danni fisici e appartiene alla classe Harmony.

