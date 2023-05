Honkai Star Rail: tutti i dettagli sul prossimo banner a tempo della versione 1.0

Honkai Star Rail è ormai disponibile da una settimana e molti giocatori, con un po' di fortuna, sono riusciti ad ottenere Seele nel primo banner a tempo limitato, il quale durerà ancora un paio di settimane. Ma chi arriverà dopo la guerriera armata di falce?

A differenza di quanto si potrebbe immaginare, i banner della seconda fase della versione 1.0 di Honkai Star Rail non è una sorpresa ed è stato confermato già dagli sviluppatori del team Hoyoverse. Allo scadere della Fase 1 di questo primo 'capitolo' del free to play potremo procedere con le pull sul banner di Jing Yuan. Si tratta di un guerriero 5 Stelle accompagnato da uno splendiro leone completamente bianco: questo eroe è legato all'elemento elettrico e la sua classe è The Erudition, quindi si tratta di un personaggio indicato per chi è in cerca di un membro del party in grado di danneggiare più bersagli contemporaneamente. Ad affiancare il banner di Jing Yuan troviamo quello delle armi, con la Light Cone 5 Stelle creata appositamente per questo personaggio e compatibile con gli altri appartenenti al medesimo path, ovvero Brilliant Fixation.

Purtroppo non si conoscono i dettagli su ciò che verrà dopo Jin Yuan e, per quello, dovremo attendere la diretta che ci svelerà tutte le informazioni sull'update 1.1 del gioco gratis. Avete già dato uno sguardo alla nostra tier list con i personaggi più forti di Honkai Star Rail?