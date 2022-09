Honkai Star Rail: gli eroi del GDR sci-fi combattono in video dal TGS 2022

Dopo aver fatto rotta verso la Gamescom con Honkai Star Rail, il team di MiHoYo presenzia al Tokyo Game Show 2022 per alzare nuovamente il sipario su questo ambizioso GDR sci-fi pubblicando un video che mostra, finalmente, degli scampoli di scene di gameplay.

La nuova avventura sviluppata dagli autori dell'ormai celebre GDR gratuito Genshin Impact calerà gli appassionati del genere nei panni di un manipolo di eroi del futuro chiamati a combattere delle potenti creature soprannaturali che minacciano di distruggere un genere umano ormai proiettato verso le stelle.

Oltre alle immancabili sequenze in cinematica e alle scene ricostruite con il motore grafico, il trailer di Honkai Star Rail dal TGS 2022 ci regala anche dei fugaci spezzoni di gameplay che ben testimoniano il tenore qualitativo di quest'opera.

Tra scenari futuristici da esplorare e intense battaglie da combattere con l'ausilio di un ampio ventaglio di armi ed equipaggiamenti, l'esperienza che attende tutti gli emuli dei difensori dell'umanità di Honkai Star Rail sembra essere davvero immersiva, o almeno è questa l'impressione che riusciamo a ricavarne osservando il nuovo video.

A questo punto non ci resta che pazientare fino all'annuncio della data di lancio di Honkai Star Rail su PC e sistemi mobile iOS e Android. Per rimanere in tema di esperienze ruolistiche targate MihoYo e Hoyoverse, qui trovate il riassunto delle novità dell'Update 3.1 di Genshin Impact.