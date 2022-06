Honkai Star Rail: l'espansione dell'Hoyoverse prosegue col video del Summer Game Fest

Le fucine digitali di MiHoYo espandono l'Hoyoverse oltre Genshin Impact con il nuovo video di Honkai Star Rail il presentato nella cornice mediatica del Summer Game Fest, un trailer che conferma l'arrivo a breve del JRPG su PC e mobile.

La prossima avventura ruolistica in salsa fantascientifica di MiHoYo darà modo ai giocatori di immergersi in una dimensione in guerra, con potenti creature soprannaturali da fronteggiare per evitare la completa distruzione del genere umano.

Il nuovo trailer, in realtà, non fornisce delle indicazioni esaustive sul gameplay ma si limita a tratteggiare i contorni narrativi di un'opera che, comunque, è destinata ad approdare molto presto su PC e sistemi mobile iOS e Android.

Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per ammirare l'Opening di Honkai Star Rail pubblicata nelle scorse settimane dagli sviluppatori cinesi. Qualora ve lo foste perso, vi ricordiamo che nel corso del Summer Game Fest è stato mostrato anche uno spaventoso gameplay di The Callisto Protocol, la nuova esperienza splatter horror sviluppata da Striking Distance sotto l'egida di Glen Schofield, il creatore della serie di Dead Space.