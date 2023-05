Honkai Star Rail senza freni: oltre $6 milioni in 24 ore, superato Genshin Impact

Honkai Star Rail ha debuttato con 20 milioni di download, ed il nuovo titolo targato MiHoYo si è sin da subito affermato come un successo per il team autore di Genshin Impact. Giungono ora ulteriori dettagli al riguardo, che confermano quanto forte sia partito il free-to-play Sci-Fi.

Secondo i dati riportati da App Magic, Honkai: Star Rail ha raggiunto 6,3 milioni di dollari di entrate tramite dispositivi mobili nelle prime 24 ore. Il gioco ha generato oltre 32 milioni di dollari nei primi sei giorni dal suo lancio globale, avvenuto il 26 aprile.

La Cina è il paese numero uno per fatturato, rappresentando il 39% della spesa totale dei giocatori. Seguono Giappone (22%), Stati Uniti (15%) e Corea del Sud (6%). Per confronto, le entrate del primo giorno di Genshin Impact su iOS e Android sono state di circa $4,6 milioni, ed ha generato 31,8 milioni di dollari nei primi sei giorni dal suo lancio globale. Si tratta dunque di un nuovo record assoluto per MiHoYo.

Naturalmente bisognerà osservare le prestazioni di vendita sul lungo periodo: con oltre 4 miliardi di dollari spesi dai giocatori durante il suo ciclo vitale, Genshin Impact sarà certamente un osso duro da battere. L'inizio, in ogni caso, non poteva essere migliore di questo per MiHoYo.

Se siete alle prime armi con il free-to-play futuristico, vi rimandiamo alla nostra guida su Honkai Star Rail.