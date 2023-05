Honkai Star Rail è giocabile gratis? Sì, visto che si possono già ottenere 300 pull gratis

In maniera simile a quando uscì Genshin Impact, molti stanno alla larga da Honkai Star Rail pensando di tratti di un prodotto in cui è impossibile divertirsi senza ricorrere alle microtransazioni. A dimostrare il contrario sono i recenti test effettuati da un appassionato.

L'appassionato di gacha game conosciuto con il nickname Goruto ha infatti condotto alcune ricerche che hanno portato ad un'interessante scoperta: in circa 60 ore di gioco, è possibile mettere da parte le risorse sufficienti ad effettuare ben 300 pull gratis(metà nei banner permanenti e metà in quello a tempo). Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, una pull consiste nell'apertura di una loot box e, come spesso accade in titoli di questo tipo, esiste un numero di tentativi entro il quale è garantito il ritrovamento del personaggio 5 stelle del banner temporaneo. Questo significa che è quasi impossibile per i nuovi giocatori non avere la possibilità di trovare una copia di Seele, la fortissima guerriera armata di falce che sarà disponibile solo per le prime tre settimane dall'uscita del gioco. A prescindere dalla fortuna, le pull in questione permettono di ottenere diversi 5 Stelle garantiti a chiunque decida di giocare, così da avere una squadra sufficientemente forte per affrontare tutte le attività endgame.

Goruto ha spiegato anche che i giocatori non dovrebbero ignorare i forzieri nei vari dungeon, poiché sono una delle principali fonti di Stellar Jade, la valuta che si può accumulare anche completando eventi, missioni giornaliere e quest secondarie. Insomma, sebbene l'ondata di pull gratis stia per esaurirsi, anche nelle prossime settimane sarà possibile continuare ad accumulare le risorse ed iniziare a prepararsi per i prossimi banner a tempo.

