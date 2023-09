Honkai Star Rail: il gioco gratis ha una data d'uscita su PlayStation 5

A distanza di qualche giorno dall'inizio della Beta di Honkai Star Rail su PlayStation 5, i creatori di Genshin Impact hanno preso parte all'ultimo State of Play di Sony per annunciare al mondo l'imminente arrivo della versione definitiva del free to play.

HoYoverse ha annunciato con un breve trailer che i giocatori in possesso della console Sony di ultima generazione potranno scaricare senza costi aggiuntivi Honkai Star Rail a partire dal prossimo 11 ottobre 2023. Al termine del trailer viene specificato che il gioco arriverà in esclusiva temporale su PlayStation 5, quindi non si esclude che in futuro possa approdare anche su Switch o Xbox.

Per chi non lo sapesse, il gioco è un RPG con combattimenti a turni i cui personaggi possono essere sbloccati tramite meccaniche gacha molto simili a quelle viste in Genshin Impact. Chi ha già iniziato a giocare il titolo su PC o dispositivi mobile iOS/Android potrà inoltre sfruttare il pieno supporto al cross-save per utilizzare lo stesso account anche su PlayStation 5 e continuare lì la sua avventura nello spazio.

Occorre specificare che, almeno per il momento, non si hanno informazioni in merito alla versione PlayStation 4, annunciata qualche mese fa dal team di sviluppo orientale e poi sparita completamente dai radar. In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare già la recensione di Honkai Star Rail con tutti i dettagli sul free to play.