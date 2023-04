Honkai Star Rail: il gioco gratis è anche su Steam o Steam Deck?

Dal momento che Honkai Star Rail sta avendo un discreto successo e oltre 20 milioni di giocatori hanno deciso di scaricare il gioco gratis dei creatori di Hoyoverse, sono in molti a chiedersi quali siano le piattaforme sulle quali è possibile procedere con il download.

A questo proposito, dobbiamo purtroppo confermarvi che Honkai Star Rail non è disponibile su Steam, dal momento che il client Valve non ha accolto il gioco Hoyoverse nel suo catalogo. Al momento non è infatti possibile scaricare alcun gioco della software house su Steam ad eccezione di Honkai Impact 3rd, che è comunque un primo indizio del possibile arrivo in futuro delle altre produzioni orientali. L'unico modo per poter giocare Honkai Star Rail senza procedere con il download del client sul sito ufficiale è usare l'Epic Games Store, visto che sul negozio dei creatori di Fortnite è presente anche il nuovo RPG con combattimenti a turni.

Il discorso cambia se avete intenzione di giocare ad Honkai Star Rail su Steam Deck, visto che il gioco può essere avviato da chiunque abbia installato sulla console il sistema operativo Windows 10 o Windows 11 oppure disponga degli strumenti per scaricare i prodotti da altri client e, di conseguenza, quelli dell'Epic Games Store. In ogni caso vi ricordiamo che Honkai Star Rail è gratis anche su iPhone, iPad e Android, piattaforme sulle quali supporta pienamente il cross-save con il PC.

Avete già letto la nostra guida con i consigli per muovere i primi passi in Honkai Star Rail?