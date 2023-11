Honkai Star Rail è il miglior gioco mobile 2023, Vampire Survivors miglior indie

Honkai Star Rail di HoYoverse (autori di Genshin Impact) si aggiudica il premio di miglior gioco mobile del 2023 su Google Play e App Store, sbaragliando così la concorrenza e portando a casa una preziosa statuetta che lo incorona come miglior gioco per smartphone e tablet dell'anno che sta per concludersi.

Honkai Star Rail è stato premiato come Best Game ai Google Play Awards 2023, nonché come best story e miglior gioco per tablet, mentre lo User's Choice va a Monopoly GO. Di seguito tutti i giochi premiati da Google, tra cui troviamo anche Minecraft, Magic Rampage, Stumble Guys e Pokemon Sleep. L'italiano Vampire Survivors si aggiudica invece il premio di miglior indie del 2023 su Android.

Google Play Awards 2023

Best Multiplayer: Farlight 84

Best Pick Up & Play Monopoly GO

Best Indies: Vampire Survivors

Best Story: Honkai Star Rail

Best Ongoing: Stumble Guys

Best Games for Good: Pokémon Sleep

Best on Play Pass: Magic Rampage

Best for Tablets: Honkai Star Rail

Best for Chromebooks: Minecraft

Best for Google Play Games on PC: Arknights

Su App Store invece, Honkai Star Rail è stato premiato come miglior gioco iPhone dell'anno, il premio di miglior gioco iPad va a Lost in Play mentre Lies of P si aggiudica il riconoscimento come gioco Mac dell'anno. Infine Hello Kitty Island Adventure è il miglior gioco per Apple Arcade.