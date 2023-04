Honkai Star Rail: guida a tutti i personaggi 4 e 5 Stelle disponibili al lancio

Con l'arrivo di Honkai Star Rail, il nuovo RPG gratuito dagli autori di Genshin Impact, i giocatori possono sbloccare tantissimi personaggi attraverso un sistema tipico dei gacha. Scopriamo insieme quali e quanti sono gli eroi disponibili al lancio nel free to play.

Tutti i personaggi di Honkai Star Rail

Blade (5 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Vento (Wind), Path: Destruction

- Elemento d'appartenenza: Vento (Wind), Path: Destruction Bronya (5 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Vento (Wind), Path: Harmony

- Elemento d'appartenenza: Vento (Wind), Path: Harmony Bailu (5 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Tuono (Lightning), Path: Abundance

- Elemento d'appartenenza: Tuono (Lightning), Path: Abundance Clara (5 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Fisico (Physical), Path: Destruction

- Elemento d'appartenenza: Fisico (Physical), Path: Destruction Himeko (5 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Fuoco (Fire), Path: Erudition

- Elemento d'appartenenza: Fuoco (Fire), Path: Erudition Jing Yuan (5 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Elettricità (Lightning), Path: Erudition

- Elemento d'appartenenza: Elettricità (Lightning), Path: Erudition Kafka (5 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Tuono (Lightning), Path: Nihility

- Elemento d'appartenenza: Tuono (Lightning), Path: Nihility Luocha (5 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Immaginario (Imaginary), Path: Abundance

- Elemento d'appartenenza: Immaginario (Imaginary), Path: Abundance Sampo (5 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Vento (Wind), Path: Nihility

- Elemento d'appartenenza: Vento (Wind), Path: Nihility Seele (5 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Quantistico (Quantum), Path: Hunt

- Elemento d'appartenenza: Quantistico (Quantum), Path: Hunt Silver Wolf (5 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Quantistico (Quantum), Path: Nihility

- Elemento d'appartenenza: Quantistico (Quantum), Path: Nihility Trailblazer (5 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Adattivo (Adaptive), Path: Adaptive

- Elemento d'appartenenza: Adattivo (Adaptive), Path: Adaptive Welt (5 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Immaginario (Imaginary), Path: Nihility

- Elemento d'appartenenza: Immaginario (Imaginary), Path: Nihility Yanqing (5 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Ghiaccio (Ice), Path: Hunt

- Elemento d'appartenenza: Ghiaccio (Ice), Path: Hunt Arlan (4 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Tuono (Lightning), Path: Destruction

- Elemento d'appartenenza: Tuono (Lightning), Path: Destruction Asta (4 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Fuoco (Fire), Path: Harmony

- Elemento d'appartenenza: Fuoco (Fire), Path: Harmony Dan Heng (4 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Vento (Wind), Path: Hunt

- Elemento d'appartenenza: Vento (Wind), Path: Hunt Fu Xuan (4 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Quantistico (Quantum), Path: Preservation

- Elemento d'appartenenza: Quantistico (Quantum), Path: Preservation Gepard (4 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Ghiaccio (Ice), Path: Preservation

- Elemento d'appartenenza: Ghiaccio (Ice), Path: Preservation Herta (4 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Ghiaccio (Ice), Path: Erudition

- Elemento d'appartenenza: Ghiaccio (Ice), Path: Erudition Hook (4 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Fuoco (Fire), Path: Destruction

- Elemento d'appartenenza: Fuoco (Fire), Path: Destruction March 7th (4 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Ghiaccio (Ice), Path: Preservation

- Elemento d'appartenenza: Ghiaccio (Ice), Path: Preservation Natasha (4 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Fisico (Physical), Path: Abundance

- Elemento d'appartenenza: Fisico (Physical), Path: Abundance Pela (4 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Ghiaccio (Ice), Path: Nihility

- Elemento d'appartenenza: Ghiaccio (Ice), Path: Nihility Qingque (4 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Quantistico (Quantum), Path: Erudition

- Elemento d'appartenenza: Quantistico (Quantum), Path: Erudition Serval (4 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Tuono (Lightning), Path: Erudition

- Elemento d'appartenenza: Tuono (Lightning), Path: Erudition Sushang (4 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Fisico (Physical), Path: Hunt

- Elemento d'appartenenza: Fisico (Physical), Path: Hunt Tingyun (4 Stelle) - Elemento d'appartenenza: Tuono (Lightning), Path: Harmony

Per chi non lo sapesse, l'elemento influisce sulla tipologia di attacchi ed è fondamentale per distruggere gli scudi nemici ed applicare lo status alterato intitolato Weakness Break. Il Path è, in un certo senso, la classe d'appartenenza del personaggio e ne determina una particolare caratteristica. Il Path chiamato Abundance, per esempio, sottolinea le abilità di supporto dell'eroe, che può ripristinare la salute degli alleati.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi personaggi in arrivo nella sezione dei banner a tempo, vi ricordiamo che il gioco è disponibile al download su PC (tramite client proprietario ed Epic Games Store), iOS (iPhone ed iPad) e Android. A tal proposito, sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su come effettuare il download di Honkai Star Rail. Il gioco approderà anche su PlayStation 4 e PlayStation 5, ma solo in un secondo momento.

Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata ai requisiti di sistema di Honkai Star Rail, così da scoprire se i vostri dispositivi sono in grado di far girare il gioco gratis.