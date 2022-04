Honkai Star Rail, l'Hoyoverse si espande: il nuovo trailer annuncia la Closed Beta

In attesa di scoprire quando arriverà l'adattamento italiano di Genshin Impact, l'Hoyoverse è pronto ad espandersi, con il team di MiHoYo al lavoro su di una nuova produzione.

Dopo aver proposto al pubblico Honkai 3rd Impact, la software house ha annunciato un nuovo step nel processo di realizzazione di Honkai: Star Rail. Avventura ruolistica dall'ambientazione sci-fi, il titolo conserva l'estetica in stile anime che contraddistingue anche le altre produzioni parte dell'Hoyoverse. Con scontri a turni, Honkai: Star Rail proporrà ai giocatori un viaggio interstellare nei panni di un esploratore spaziale. Innestato da una divinità malvagia con un seme in grado di generare distruzione, quest'ultimo dovrà fronteggiare una realtà nella quale potenti entità sovrannaturali abitano il medesimo mondo degli esseri umani.



In vista del lancio, il team di MiHoYo ha deciso di offrire al pubblico un'occasione per testare il gioco con mano. Presto avrà infatti inizio una Closed Beta dedicata, il cui annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione del trailer di Honkai: Star Rail che trovate a disposizione direttamente in apertura a questa news. Per poter prendere parte al test, è sufficiente compilare l'apposito modulo presente sul sito ufficiale di Honkai: Star Rail. In caso di esito positivo della domanda, si sarà ricontattati dal team.



Honkai: Star Rail non dispone ancora di una data di lancio precisa, ma il titolo resta atteso su PC e dispositivi mobile, sia iOS sia Android.