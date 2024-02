Honkai Star Rail, un intrigante cosplay di Kafka lancia l'update 2.0

Dopo aver conquistato il titolo di miglior gioco mobile del 2023 ai The Games Awards, Hoyoverse continua il viaggio spaziale di Honkai Star Rail puntando verso le stelle più luminose della galassia. Il titolo free to play si evolve con un aggiornamento importante e la community è pronta a sostenere i suoi eroi preferiti.

Proprio in queste ore l'utenza del GDR in chiave sci-fi è alle prese con il download di un importante patch gratuita. Honkai Star Rail 2.0 è arrivato dopo tanta attesa, portando con sé una valanga di novità, a partire da nuovi personaggi. Facciamo la conoscenza di Black Swan e Sparkle, entrambe 5 stelle legate all'elemento vento e quantum, oltre che della 4 stelle Misha.

L'update intitolato If One Dreams At Midnight introduce anche e soprattutto un nuovo regno. I giocatori hanno ora la possibilità di esplorare Penacony, area che ospita nuove missioni della trama principale e che porterà, entro l'aggiornamento 2.3, alla conclusione della storia del Trailblazer.

A celebrare queste e tante altre novità è il volto più famoso di Honkai Star Rail, Kafka. A condividere sui social una sua intrigante interpretazione è la cosplayer Runa Rei. In questo cosplay di Kafka da Honkai Star Rail vediamo la ragazza della Stellaron Hunters con l'ombrello spalancato, sempre attenta a possibili minacce.