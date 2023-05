Honkai Star Rail, Jing Yuan sta arrivando: tutti i dettagli su banner e abilità

Ci separano ormai solo poche ore dall'arrivo di Jing Yuan in Honkai Star Rail, così da avere il primo cambio di banner a tempo nel free to play di Hoyoverse. Per celebrare l'evento, il team di sviluppo ha deciso di scoprire le carte, rivelando tutti i segreti del personaggio 5 Stelle.

Il generale accompagnato da una splendida tigre bianca appartiene alla classe Erudition e usa attacchi legati all'elemento Elettro. Sebbene il suo colpo standard, Glistening Light, sia in grado di colpire un solo bersaglio infliggendo Lighting DMG, con la sua abilità speciale chiamata Rifting Zenith può coinvolgere più nemici allo stesso tempo e attivare un piccolo buff ai colpi per azione. Troviamo infine la spettacolare Ultimate, Lightbringer, che è una versione potenziata della mossa speciale, visto che fa esattamente le stesse cosa ma con un effetto potenziato.

Questo nuovo personaggio arriverà con un nuovo banner a tempo limitato a partire da questa notte alle ore 5:00 italiane e ad affiancarlo troveremo tre diversi personaggi 4 Stelle: Tingyun (The Harmony, Lightning), Sushang (The Hunt, Physical) e March 7th (The Preservation, Ice). Si tratta quindi di un ottimo banner per quello che riguarda i rate-up, visto che Tingyun è un ottimo eroe di supporto per via dei suoi buff e Sushang è un potente DPS fisico.

Il banner resterà attivo fino al 6 giugno 2023, quindi è probabile che assisteremo alla pubblicazione del primo aggiornamento, che porterà il free to play alla versione 1.1, il prossimo 7 giugno 2023. A tal proposito, gira voce che la versione PlayStation di Honkai Star Rail possa arrivare proprio a giugno.

