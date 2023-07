Honkai Star Rail tra Yukong gratis, Kafka e Blade: tutte le novità dell'update 1.2

Come promesso, Hoyoverse ha trasmesso in diretta streaming l’evento dedicato al reveal dell’update 1.2 di Honkai Star Rail, la cui uscita è prevista tra poco più di una settimana su PC e dispositivi mobile.

Ovviamente buona parte della trasmissione è stata dedicata ai banner a tempo, probabilmente tra i più interessanti tra quelli visti fin dal lancio, visto che uno dei personaggi 5 Stelle che si potranno sbloccare a suon di Stellar Jade troviamo la villain Kafka (Nihility - Lightning). Per chi non lo sapesse, si tratta di uno dei personaggi più apprezzati dalla community, che dal primo giorno non vede l’ora di poterla utilizzare in combattimento. Sappiate però che Kafka e Luka (Nihility - Physical), altra new entry che però appartiene ai 4 Stelle, faranno parte della Fase 2 dell’aggiornamento, poiché il primo banner a tempo proporrà Blade (5 Stelle, Wind - Destruction), tenebroso guerriero noto a chi ha completato la main quest. La Fase 1 includerà anche i rate-up di Arlan, Tinyun e Natasha. Ad affiancare invece Kafka e Luka troveremo Sampo e Serval.

La versione 1.2 aggiungerà anche un pezzo alla main quest, il capitolo Topclouder Towerthrust, che propone nuovi personaggi e ci fornirà ulteriori dettagli su quelli che già conosciamo, oltre a condurci in una nuova città dallo stile orientale. Non mancheranno inoltre nuovi eventi a tempo limitato con i quali ottenere numerose ricompense gratuite, inclusa la preziosa Stellar Jade.Tra questi troviamo Tales of the Fantastic, che permetterà di controllare gli ormai noti uccelli robot, e Underground Treasure Hunt, in cui dovremo andare a caccia di tesori nella miniera e completare puzzle per ottenere tante ricompense, inclusa una skin per la chat. Vi è poi "Where are you, Mistery Trotter?", che prevede il completamento di puzzle ed un bel po' di combattimenti. Infine l'aggiunta di Yukong al Forgotten Hall: questo significa che si potrà sbloccare il personaggio 4 Stelle o un suo Eidolon in maniera gratuita. Gli sviluppatori hanno confermato inoltre l'arrivo di nuovi boss - incluso un nuovo weekly boss a tre fasi - che metteranno in difficoltà l'equipaggio del treno spaziale.

L'aggiornamento introdurrà anche nuovi pezzi d'equipaggiamento con i quali andare a potenziare le statistiche dei personaggi e aggiungere effetti extra. Stiamo parlando dei set di Relic chiamati Longevous Discipline e Messenger Traversing Hackerspace. In chiusura, ci sarà un altro daily login event grazie al quale si potranno sbloccare 10 biglietti d'oro gratis.

