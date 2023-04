Honkai Star Rail è offline? Come controllare lo stato di server

Ora che Honkai Star Rail è disponibile in maniera gratuita su PC e dispositivi mobile (iOS e Android), sono in tantissimi ad accedere ai server e il flusso di utenti potrebbe creare qualche problema. A tal proposito, vi spieghiamo come fare per verificare se il gioco è in fase di manutenzione o meno.

A differenza di altri titoli come Fortnite e World of Warcraft, Hoyoverse non ha creato un portale adibito esclusivamente alle segnalazioni di eventuali problematiche con i server. È però possibile tenere traccia di tutte le problematiche riscontrate dai giocatori sul profilo Twitter ufficiale del free to play, dove gli sviluppatori pubblicano ogni volta un messaggio alla comparsa di un errore e al momento dell'arrivo di un fix. Potete quindi consultare questa pagina se dovessero verificarsi nuovamente problemi come accaduto la scorsa notte, quando i server di Honkai Star Rail sono stati aperti e l'elevato numero di giocatori ha reso difficile effettuare il login per qualche minuto.

In ogni caso, è bene precisare che i server dell'azienda cinese sono soggetti a poche problematiche e nel corso degli anni non si sono mai verificati problemi di rilievo, senza contare che tutte le fasi di manutenzione sono avvenute in concomitanza della pubblicazione di un aggiornamento e non sono durate mai più del previsto.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche tutti i dettagli sui codici di Honkai Star Rail che permettono di ottenere più di 350 Stellar Jade gratis. Non dimenticate inoltre di seguire i consigli utili per sbloccare un'arma 4 Stelle gratis in Honkai Star Rail sfruttando l'evento a tempo limitato che gli sviluppatori hanno realizzato per celebrare il lancio del gioco, avvenuto esclusivamente su dispositivi mobile e PC. Per chi se lo stesse chiedendo, la versione PlayStation del gioco esiste, ma arriverà solo in un secondo momento.