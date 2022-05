Honkai Star Rail, ecco la Opening: nuovo trailer dal team di Genshin Impact

Ultimamente, il team di MiHoYo ha moltiplicato i propri sforzi produttivi: oltre a proseguire nel ricco piano di supporto post lancio di Genshin Impact, la software house cinese sta infatti anche presentando nuovi progetti.

Il nostro Antonello "Kirito" Bello ve ne ha già descritto uno nella sua anteprima di Zenless Zone Zero, ma gli autori sono pronti a portare sul mercato anche Honkai: Star Rail. Avventura fantascientifica dall'animo RPG, quest'ultima porterà i giocatori alla scoperta di un vasto universo in guerra. Potenti creature sovrannaturali sembrano infatti determinate ad avere la meglio sugli esseri umani, il cui livello di sviluppo tecnologico consente ormai a uomini e donne di esplorare stelle e pianeti lontani.



Per presentare l'ambientazione che farà da sfondo a Honkai: Star Rail, il team di MiHoYo ha deciso di pubblicare la sequenza di apertura dell'RPG. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato mostra l'attacco di entità sovrannaturali ad un astronave umana, i cui passeggeri sono costretti ad attuare una rapida evacuazione.

In attesa di scoprire quella che sarà la data di lancio di questo nuovo RPG sci-fi, ricordiamo che MiHoYo ha già aperto le iscrizioni alla Closed Beta di Honkai: Star Rail. Il titolo sarà pubblicato su PC e dispositivi mobile, mentre per il momento non si hanno conferme in merito ad una eventuale versione console.