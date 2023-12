Honkai Star Rail: una pioggia di Stellar Jade gratis, ecco i nuovi codici

Senza adagiarsi sugli allori con il Best Mobile Game ai TGA 2023 per Honkai Star Rail, il team Hoyoverse accompagna l'espansione dell'universo interattivo della nuova esperienza a tinte sci-fi con dei codici per sbloccare centinaia di Stellar Jade gratis.

In vista dell'ormai imminente pubblicazione dell'Update 1.6 di Honkai Star Rail, la software house cinese salita alla ribalta internazionale con Genshin Impact esorta tutti gli appassionati del GDR free-to-play a prepararsi al grande evento con ben 300 Stellar Jade da poter riscattare in via del tutto gratuita insieme ad altre ricompense ingame.

Nel corso dello streaming organizzato su YouTube per descrivere le novità del prossimo aggiornamento di Honkai Star Rail, Hoyoverse ha infatti condiviso tre codici da utilizzare per riscattare questi ricchi bonus:

QTRTNC3LU9UX - 100 Stellar Jade, 5 Traveler's Guide

- 100 Stellar Jade, 5 Traveler's Guide VA8APU34C8C3 - 100 Stellar Jade, 4 Condensed Aether

- 100 Stellar Jade, 4 Condensed Aether 7S9SPCJ5CRUT - 100 Stellar Jade, 50.000 Crediti

Come descritto nella nostra guida su come riscattare i codici Stellar Jade di Honkai Star Rail, per poter accedere a queste nuove ricompense vi basta inserire i tre codici all'interno dell'apposito form presente sul sito ufficiale del titolo gratuito di Hoyoverse o direttamente dal menù principale del gioco, non prima ovviamente di esservi premurati di accedere al portale online o al gioco con le credenziali del vostro account.