Honkai Star Rail: al via il preload, come scaricare l'RPG gratis su PC, iPhone e Android

Rispettando la promessa fatta qualche giorno fa, Hoyoverse ha dato ufficialmente il via alla fase di preload dell'attesissimo Honkai Star Rail, l'RPG gratis con combattimenti a turni che andrà ad affiancarsi al già popolare Genshin Impact. Scopriamo insieme come fare ad avviare il download del gioco per prepararsi al suo debutto.

iOS e Android

Chiunque volesse giocare su mobile, può già iniziare a prepararsi scaricando l'applicazione ufficiale del free to play targato Hoyoverse sui principali negozi digitali. È infatti possibile procedere con il download, così da installare tutti i file di gioco ed effettuare l'accesso con le proprie credenziali Hoyolab (o creando un nuovo account, se non avete mai giocato a Genshin Impact): in questo modo, al momento dell'apertura dei server potrete giocare immediatamente.

Ecco di seguito i link per scaricare Honkai Star Rail in anticipo su mobile:

PC

Chi vuole invece vivere l'avventura spaziale di Honkai Star Rail su PC, può visitare il sito ufficiale: qui è sufficiente cliccare sul tasto con su scritto 'Download' per far apparire un menu con le varie piattaforme e poi selezionare PC Windows. In questo modo verrà avviato il download del leggerissimo client, il quale andrà installato ed avviato per consentire all'app di procedere e scaricare tutti i file di gioco.

PlayStation ed Epic Games Store

Purtroppo, al momento non è possibile effettuare il pre-caricamento dei file di gioco da parte di chi possiede una PlayStation 4/PlayStation 5 o vuole giocare tramite l'Epic Games Store. In entrambi i casi sarà necessario aspettare il debutto ufficiale del gioco per poter avviare il download sullo store dei creatori di Fortnite o sul PlayStation Store. In ogni caso non si tratta di una grossa sorpresa, visto che anche con Genshin Impact non è mai stato possibile eseguire il preload, nemmeno degli aggiornamenti che vengono pubblicati a cadenza regolare.

Vi ricordiamo che Honkai Star Rail sarà disponibile in maniera completamente gratuita a partire dal prossimo mercoledì 26 aprile 2023 alle ore 03:00 del fuso orario italiano e potrà essere scaricato su PC (tramite client ufficiale o Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, iPhone, iPad e Android.

Tutti i giocatori potranno inoltre beneficiare di una valanga di ricompense gratis in Honkai Star Rail che gli sviluppatori distribuiranno per celebrare l'enorme successo in termini di pre-registrazioni e condivisioni sui social.