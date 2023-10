Honkai Star Rail: il preload della versione PS5 non sarà gratis

Mancano ormai poche ore al debutto ufficiale della versione PlayStation 5 di Honkai Star Rail, il nuovo gioco gratis dei creatori di Genshin Impact. Sembrerebbe però che il preload non sia disponibile pubblicamente e solo alcuni utenti possono scaricare il titolo in anticipo.

Sebbene i free to play non abbiano solitamente una fase di preload, nel caso di Honkai Star Rail è stato messo in vendita un pacchetto sul PlayStation Store il cui acquisto sblocca il download anticipato del gioco. Il bundle in questione ha un costo di 11,99 euro e include una serie di oggetti oltre alla possibilità di scaricare il gioco, che viene automaticamente aggiunto alla raccolta dopo la transazione.

Ecco di seguito l'elenco completo dei contenuti del Pacchetto Preordine Honkai Star Rail:

Star Rail Pass ×2

150.000 Crediti

Materiali ESP del Personaggio nel gioco: Adventure Log ×80

Materiali ESP Light Cone nel gioco: Sparse Aether ×50

Consumabili nel gioco: Trick Snack ×10, Diet Fried Rice ×10, Bottled Soda ×10, Life Transmitter ×10

Traveler's Guide ×15, Refined Aether ×5, Lost Crystal ×5

Per chi non lo sapesse, Honkai Star Rail potrà essere scaricato allo scoccare della mezzanotte dell'11 ottobre 2023, sebbene i server verranno aperti qualche ora dopo. In quel momento, infatti, il titolo sarà in fase di manutenzione per accogliere l'aggiornamento alla versione 1.4, che introdurrà nuovi personaggi ed eventi speciali.