Honkai Star Rail si prepara al debutto su PlayStation 5: le novità della versione 1.4

L'Astral Express di Honkai: Star Rail estende le sue fermate e raduna a bordo anche i giocatori Playstation 5. Scopriamo tutte le novità previste nello space-fantasy RPG di Hoyoverse per la versione 1.4, il cui arrivo è previsto per l'11 ottobre.

In un lungo post sul blog di PlayStation vengono enunciate le novità e i consigli specificamente dedicati a chi si appresta a giocare per la prima volta dall'ammiraglia di casa Sony. Gli sviluppatori di Hoyoverse, in particolare, forniscono dettagli sui nuovi personaggi giocabili e sulle location.

Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, ci sono ottime notizie da Mihoyo per Honkai Star Rail su PS5. I giocatori PlayStation, potranno, infatti vivere un'esperienza con risoluzione nativa 4K e sfruttare le prestazioni dell'SSD, che valorizzano al contempo il gameplay e la grafica.

Le location da esplorare, o anche solo in cui tuffare lo sguardo, saranno numerose: partiremo dalla Herta Space Station e ci imbarcheremo in un viaggio intergalattico che ci condurrà attraverso il pianeta solitario di Jarilo-VI e la rotta commerciale di Xianzhou Luofu.

Fra le novità dell'update 1.04, ci saranno nuove località e nuovi giochi. In più, la nostra squadra avrà accesso a tre nuovi personaggi giocabili: Jingliu, Guinaifen e Topaz & Numby. Inoltre, la nostra vecchia amica Seele sarà nuovamente reclutabile. Per approfondimenti ulteriori, consultate tutti i dettagli dell'update 1.04 di Honkai Star Rail.