Honkai Star Rail su PS5 tra risoluzione e caricamenti: ottime notizie da MiHoYo

Tra pochi giorni assisteremo al lancio di Honkai Star Rail su PlayStation 5. Gli studi MiHoYo si preparano al grande evento fornendo delle importanti precisazioni sulla risoluzione e sulla velocità dei caricamenti della nuova versione del gioco gratis che sta spopolando su PC e sistemi mobile.

Il gioco di ruolo free-to-play degli autori di Genshin Impact sfrutterà appieno le potenzialità grafiche e le funzionalità della console Sony dell'attuale generazione, come ribadito dagli stessi ragazzi di MiHoYo elencando le novità e i bonus dell'Update 1.4 di Honkai Star Rail.

Il rollout dell'aggiornamento in questione è previsto per la giornata di mercoledì 11 ottobre, contestualmente all'approdo su PlayStation Store dell'attesissima versione PS5 di Honkai Star Rail. Nella lunga lista delle migliorie, ottimizzazioni e aggiunte previste dall'Update 1.4 troviamo dei passaggi che descrivono, appunto, le caratteristiche della versione PlayStation 5 dell'avventura ruolistica di MiHoYo.

Sull'ammiraglia di casa Sony, Honkai Star Rail girerà in 4K nativi e sfrutterà l'SSD di PS5 per abbattere sensibilmente i tempi di caricamento, tanto nel passaggio da un'area all'altra dell'universo sci-fi del gioco gratis di MiHoYo quanto nel'avvio dell'applicazione e nella fruizione dei menu che ne compongono l'interfaccia.

In attesa di ulteriori informazioni su questo atteso titolo free-to-play, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Honkai Star Rail, una nuova hit in stile Genshin Impact.