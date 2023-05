Honkai Star Rail: rinviato il reveal dell'update 1.1, ma arrivano 100 Stellar Jade gratis

Come avrete notato, nel corso del pomeriggio non vi abbiamo svelato le novità dell'update 1.1 di Honkai Star Rail e gli immancabili codici per ottenere le risorse gratis. Il motivo è semplice: Hoyoverse ha posticipato all'ultimo minuto la diretta dedicata al reveal del prossimo aggiornamento.

Sebbene il materiale in arrivo nel gioco sia stato mostrato senza problemi in Cina (purtroppo quei codici non sono funzionanti sugli account occidentali), la diretta in lingua inglese è stata annullata a tre minuti dall'inizio e solo poco fa i canali social ufficiali sono stati aggiornati con la nuova data dell'evento. Il reveal della versione 1.1 si terrà domani, sabato 27 maggio 2023, alle ore 5:30 del fuso orario italiano. Si tratta di un orario abbastanza scomodo per i videogiocatori italiani, che per seguire in diretta l'evento dovranno alzarsi molto presto.

Per scusarsi dei disagi causati dal repentino cambio di programma dovuto a problemi tecnici, gli sviluppatori hanno promesso che verranno distribuite 100 Stellar Jade gratis a tutti, le quali andranno ad aggiungersi alle 300 che si potranno ottenere con i codici che vi proporremo appena saranno noti.

In attesa di potervi parlare delle novità in arrivo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i primi dettagli sui personaggi in uscita con la versione 1.2 di Honkai Star Rail, annunciati con grande anticipo da Hoyoverse.