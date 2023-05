Honkai Star Rail: risorse e crediti gratis con il primo codice di maggio 2023

Avete bisogno di risorse per potenziare i vostri personaggi in Honkai Star Rail? Nessun problema, poiché gli sviluppatori del gioco gratis hanno appena pubblicato un nuovo codice che permette di ottenere una serie di ricompense in maniera del tutto gratuita.

Per celebrare l'elevato numero di condivisioni e commenti di un recente post sul forum ufficiale, Hoyoverse ha infatti decido di fare un piccolo dono a tutti i giocatori, distribuendo così il primo codice del mese di maggio 2023.

Ecco di seguito il codice da utilizzare in Honkai Star Rail:

2T7BP4JVEBT7

Il riscatto del codice permette di ottenere il bundle intitolato "Pom-Pom's Boarding Gift", al cui interno di possono trovare 5.000 Crediti, 3 Adventure Log, 2 Condensed Aether e 3 Cosmic Fried Rice. Per riscattare il gioco, è sufficiente come sempre accedere al sito ufficiale e visitare la pagina adibita alle promozioni: dopo aver effettuato l'accesso con lo stesso account Hoyolab utilizzato per giocare, dovrete selezionare il server Europa, assicurarvi che il personaggio selezionato sia quello giusto ed infine immettere la sequenza di numeri e lettere, confermando il tutto tramite la pressione dell'apposito tasto. In alternativa, potete inserire il codice direttamente in game. In questo caso, dovrete avviare il gioco ed accedere al menu principale: da qui, dovrete cliccare sulla piccola icona con i tre puntini in alto a destra e selezionare l'opzione per il riscatto dei codici, così da far apparire a schermo un campo di testo in cui immetterne uno.

A prescindere da quale sia il metodo per il riscatto, una volta completato il processo riceverete tutte le ricompense tramite un messaggio di posta in game. Dovrete quindi visitare l'apposita sezione e reclamare gli oggetti manualmente. Va precisato che il codice ha durata limitata nel tempo e sarà possibile eseguire il riscatto entro il prossimo 7 maggio 2023.

