Honkai Star Rail: a tutto rock n' roll con un cosplay di Serval Landau

Honkai Star Rail è finalmente arrivato su PlayStation 5, dopo alcuni mesi di rilascio anticipato su mobile e PC. Il titolo free to play sci-fi sviluppato da MiHoYo ha già convinto l'utenza della console Sony, grazie a un porting convincente che sfrutta appieno le potenzialità del DualSense e dell'hardware a disposizione.

Come già d'abitudine per i giocatori di Genshin Impact, altro videogioco sviluppato dalla stessa casa, in contemporanea con il debutto su PS5 Hoyoverse ha programmato in anteprima l'aggiornamento 1.5 di Honkai Star Rail. Prossimamente, il nuovo capitolo della saga fantascientifica Honkai accoglierà dei banner a tempo grazie a cui gli utenti avranno la possibilità di ottenere tre personaggi inediti, due a 5 stelle e uno a 4 stelle.

Tra i protagonisti già disponibili in Honaki Star Rail troviamo Serval Landau figlia maggiore della famiglia Landau che gestisce il Neverwinter Workshop e il laboratorio Belobog. In precedenza ottenibile gratuitamente con la pre-registrazione, è amante del rock n' roll e della meccanica. La passione di Serval la portò a lavorare come architetto per la Divisione di ricerca Stellaron, i cui vertici però distrussero i suoi studi per impedire che la verità sulla compagnia venisse a galla.

In questo cosplay di Serval da Honaki Star Rail vediamo la ragazza indossare un outfit rock e posare per due scatti che evidenziano le sue caratteristiche fisiche. A condividere questa riuscitissima interpretazione è la cosplayer orientale Kim Hshin.S.