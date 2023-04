Honkai Star Rail è uno scam? No, è solo una bizzarra svista delle autorità cinesi

Come vi abbiamo spiegato proprio nel corso del pomeriggio, Honkai Star Rail sta avendo un successo incredibile in ogni parte del mondo e il numero di download tanto elevato ha tratto in inganno le autorità cinesi.

Come emerso di recente sui social, molti videogiocatori orientali si sono ritrovati senza la possibilità di procedere al download del gioco gratuito sulle varie piattaforme mobile. Il motivo è molto semplice: il numero di download da parte degli utenti cinesi è stato così alto da far scattare in maniera automatica i sistemi di protezione anti-truffa, che hanno quindi bloccato l'applicazione sugli store. Non solo, ad alcuni è apparso un messaggio che suggeriva di disinstallare il gioco dal proprio dispositivo e qualcuno è stato persino contattato telefonicamente per via dei 'pericoli' che stava correndo.

Per il momento, sembrerebbe che la situazione si sia risolta e che i giocatori cinesi possano serenamente scaricare l'ultima fatica degli sviluppatori di Genshin Impact. Va precisato quindi che il gioco non mette in nessun modo a repentaglio la sicurezza dei vostri dispositivi e nel resto del mondo è possibile procedere con il download senza limitazioni.

In attesa di potervi parlare approfonditamente del gioco nella nostra recensione, vi proponiamo la guida per muovere i primi passi in Honkai Star Rail.