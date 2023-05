Honkai Star Rail: da Silver Wolf alle 10 pull gratis, tutte le novità della patch 1.1

Hoyoverse ha annunciato oggi tutti i contenuti in uscita tra qualche giorno con la pubblicazione dell'aggiornamento alla versione 1.1 del suo Honkai Star Rail.

La principale novità dell'aggiornamento riguarda il rinnovo dei banner a tempo che, come già anticipato qualche giorno fa, proporranno ben tre nuovi personaggi con il rate-up di alcuni 4 Stelle già presenti nel gioco dal day one. Silver Wolf è la 5 Stelle della prima fase e sarà affiancata da Dan Heng, Astra e Serval. Dopo circa tre settimane si passerà alla seconda fase con un altro 5 Stelle, Loucha, che verrà affiancato dalla bella Yukong (nuovo personaggio 4 Stelle) e dai già noti Pela e Qingque.

Per quello che riguarda i nuovi contenuti, verrà aggiunta la mappa Belobog Museum al pianeta Jarilo-VI, che ci porterà all'interno di un museo ricco di dettagli sulla storia del luogo. Non mancheranno nemmeno nuove missioni per i companion, vi sto che potremo completare le quest dedicate a Silverwolf, Luocha, Yanqing e Bailu. Tra una missione e l'altra potremo anche completare le attività dei nuovi eventi a tempo, uno dei quali ci permetterà di sbloccare una Light Cone 4 Stelle in maniera del tutto gratuita con tanto delle risorse per la Superimposition: parliamo di 'Before the Tutorial Mission Starts', un'arma della classe Nihility.

Come se non bastasse, verrà dato il via ad un periodo di ricompense doppie per i Calyx, ovvero le battaglie che forniscono i materiali per il potenziamento di armi e personaggi. A chiudere il cerchio troviamo un secondo pass con le ricompense per il login, durante il quale potremo ottenere ben 10 biglietti d'oro per provare a sbloccare armi e personaggi nei banner a tempo.

L'aggiornamento arriverà il prossimo 7 giugno 2023 su tutte le piattaforme (PC, iOS e Android) e, almeno per il momento, non sembra sia prevista l'uscita su PlayStation 4 e PlayStation 5, probabilmente prevista con l'arrivo della versione 1.2 nel corso dell'estate 2023.

