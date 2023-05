Honkai Star Rail ha i sottotitoli in italiano?

Da qualche giorno a questa parte, i giocatori PC e mobile possono vivere la nuova avventura spaziale di Honkai Star Rail, il free to play degli stessi autori di Genshin Impact. Prima che iniziate a scaricare il gioco, scopriamo tutti i dettagli sulle lingue supportate.

A differenza di Genshin Impact, purtroppo, il nuovo titolo Hoyoverse non gode del supporto alla lingua italiana. Questo significa che i videogiocatori non possono godersi il titolo con i sottotitoli o con il doppiaggio in italiano. Per il momento, le tracce audio disponibili sono solo le seguenti: cinese, inglese, giapponese e coreano. Per quello che riguarda invece i sottotitoli, il numero di opzioni è maggiore e tra le lingue supportate troviamo anche inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, coreano, cinese, giapponese.

Per quanto tale mancanza possa dispiacere a chi non mastica l'inglese, è bene specificare che non è ancora detta l'ultima parola. Anche Genshin Impact non supportava l'italiano nel suo primo periodo di vita, ma il calore della community italiana ha spinto gli sviluppatori ad aggiungere i sottotitoli. In parole povere, se il gioco dovesse essere un successo anche nel nostro paese è davvero improbabile che l'italiano non verrà aggiunto con uno dei prossimi aggiornamenti.

