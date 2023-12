Honkai Star Rail: uno splendido cosplay di Topaz si cimenta nel recupero crediti

Le novità di Honkai Star Rail 1.6 non si faranno attendere. Hoyoverse ha già presentato le novità in arrivo sul suo free to play RPG sci-fi, tra le quali figurano dei nuovi eroi a 5 Stelle e ulteriori missioni ed eventi. A colmare il tempo che ci separa da questi nuovi contenuti è la cosplayer Yashafluff.

Honkai Star Rail è il miglior gioco mobile del 2023 per la giuria dei The Game Awards, ma è anche un successo di console, dove ha fatto il suo approdo ormai da qualche tempo. Honkai Star Railer su PlayStation 5 non è solamente un porting riuscito e che convince, ma anche un successo la cui popolarità accresce con il tempo. A supportare il titolo di MiHoYo, già autori di Genshin Impact, è anche e soprattutto la community dei cosplayer.

A venire omaggiata con una splendida interpretazione questa volta è Topaz, Senior Manager del dipartimento di investimenti strategici della Interastral Peace Corporation, una dei dieci Stonehearts e leader dello Special Debts Picket Team. Topaz viaggia in compagnia del suo partner "Numby", il quale è in grado di percepire le ricchezze nei dintorni e che svolge lavori di sicurezza e recupero crediti. In questo cosplay di Topaz da Honkai Star Rail vediamo l'eroina in abito bianco, nero e rosso poggiata su dei particolari monumenti.