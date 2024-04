Honkai Star Rail: la Stellaron Hunter Kafka in un cosplay fedelissimo

L’aggiornamento 2.1 rilasciato in occasione del primo anniversario di Honkai: Star Rail ha riacceso l’interesse di molti giocatori, facendoli tornare a bordo dell’Astral Express per continuare l’esplorazione nell’incredibile universo ideato da HoYoverse, dove spiccano personaggi affascinanti, come l’elegante Kafka omaggiata in un nuovo cosplay.

Inserita all’interno del gioco il 9 agosto 2023 Kafka è riuscita da subito a conquistare l’attenzione dei giocatori, diventando in breve tempo uno dei personaggi più desiderati del nuovo successo di HoYoverse, senza dimenticare il travolgente Genshin Impact, e dallo stile di combattimento piuttosto divertente, coinvolgente e spettacolare da vedere, che lascia spazio ad alcune build efficaci, per poter potenziare e sfruttare al meglio il danno elementale elettrico.

Già dal trailer di presentazione, in cui la Stellaron Hunter Kafka si dimostra una letale assassina, abile sia ad attuare strategie per eliminare più avversari contemporaneamente sia ad usare pistole come se fosse una coreografia, la sua eleganza e sicurezza aveva catturato i fan, che hanno avuto una maggiore probabilità di trovarla nel gioco in diverse occasioni. E la cosplayer coreana Kiyo è riuscita a restituire alla perfezione la sua eleganza e sicurezza nelle proprie abilità nell’incredibile interpretazione che potete vedere nelle immagini in calce.

Per concludere, ecco uno splendido cosplay di Acheron, e vi lasciamo alla nostra recensione su Honkai: Star Rail. Fateci sapere cosa ne pensate di questo cosplay dedicato a Kafka nella sezione commenti.

