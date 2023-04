Honkai Star Rail supporta il controller su PC, iPhone e Android?

Avete iniziato da poco a giocare il nuovo Honkai Star Rail, l'RPG con combattimenti a turni dai creatori di Genshin Impact, e vi state chiedendo se sia possibile o meno giocare con un controller? Scopriamo insieme quali sono le periferiche compatibili col gioco gratis.

Sebbene Honkai Star Rail si lasci giocare perfettamente con mouse e tastiera su PC o tramite l'interfaccia touch sui dispositivi mobile (iPhone, iPad e Android), tutte le versioni del free to play godono del pieno supporto ai controller. A dirla tutta, l'implementazione dei pad compatibili è addirittura migliore rispetto a quanto visto in Genshin Impact, poiché in questo caso non è necessario passare dalle impostazioni per passare da un sistema di controllo ad un altro e tutto avviene in maniera fluida e senza interruzioni: è sufficiente collegare il controller ed in qualsiasi momento si può prendere il controllo del personaggio, con la possibilità di ritornare ad utilizzare il sistema di controllo predefinito sempre senza modificare le impostazioni.

