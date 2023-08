Honkai Star Rail: Sushang gratis, Imbibitor Lunae e più energia, le novità dell'update 1.3

Si è da poco conclusa la diretta dedicata al reveal della versione 1.3 di Honkai Star Rail, intitolata Celestial Eyes Above Mortal Ruins. Nel corso della trasmissione abbiamo finalmente potuto scoprire quali saranno i contenuti del prossimo update del free to play firmato Hoyoverse.

La prima parte della diretta Honkai Star Rail è stata dedicata ai nuovi personaggi ed ai loro banner. La fase 1 dell'aggiornamento avrà come protagonista Dan Heng Imbibitor Lunae (5 Stelle, Imaginary, Destruction), il quale verrà affiancato dai seguenti personaggi 4 Stelle: Yukong, March 7th e Asta. Nella seconda parte dell'update arriverà invece Fu Xuan (5 Stelle, Quantum, Preservation), il cui banner includerà anche la nuova 4 Stelle Lynx (Quantum, Abundance) oltre a Pela e Hook. A proposito di eroi, arriveranno anche nuove companion missions con cui approfondire la conoscenza di March 7thm, Luka, Lynx ed Imbibitor Lunae.

Eventi che permetteranno ai giocatori di accumulare un bel po' di risorse con cui potenziare i personaggi e le immancabili Stellar Jade gratis, fondamentali per provare ad ottenere nuovi personaggi nel Warp. Uno di questi eventi permetterà anche di ricevere Sushang gratis, così che chi non l'ha mai trovata possa aggiungerla alla collezione e chi l'ha già sbloccata possa ottenerne un Eidolon aggiuntivo.

Anche il Simulated Universe riceverà nuovi contenuti grazie a The Swarm Disaster, che introdurrà una serie di moduli in cui mettere alla prova le varie squadre e ottenere ricche ricompense ogni settimana. Questa aggiunta avrà una struttura a scacchiera e i classici elementi procedurali, rappresentando una novità per chi è abituato alle missioni standard di questa modalità endgame.

Aumento del Trailblaze Power massimo da 180 a 240: questo significa che si potrà accumulare più energia con cui completare le attività e ricevere le ricompense endgame. Non meno importante è l'arrivo di un altro evento legato al login, grazie al quale si potranno ricevere altri 10 biglietti d'oro gratis (la valuta per fare le pull nei banner a tempo limitato).

Avete già riscattato le 300 Stellar Jade gratis con i nuovi codici di Honkai Star Rail?