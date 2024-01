Honkai Star Rail: tante Stellar Jade gratis con i nuovi codici di gennaio 2024

In occasione della tanto attesa presentazione della versione 2.0 di Honkai Star Rail, gli sviluppatori del free to play hanno colto l'occasione per pubblicare una serie di codici utili per ottenere tante ricompense gratis, incluse le Stellar Jade.

Ecco di seguito l'elenco completo con i codici per ottenere Stellar Jade e altre risorse gratis in Honkai Star Rail:

TT9S28LK4QHP - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Stellar Jade e 4 unità di Refined Aether (gli oggetti per potenziare le armi)

EA8BKR4JL93T - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Stellar Jade e 5 unità di Traveler's Guide (gli oggetti per potenziare i personaggi)

LTQA2Q5249KF - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Stellar Jade e 50.000 Crediti

Per riscattare il codice non occorre fare altro che visitare il portale ufficiale del gioco di ruolo gratis firmato Hoyoverse, all'interno del quale vi è anche una pagina dedicata ai codici promozionali: dopo aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo solitamente utilizzato solitamente per giocare a Genshin Impact, bisogna selezionare il server Europa, assicurarsi che il personaggio selezionato sia quello giusto ed infine immettere la sequenza di numeri e lettere. A questo punto si procede premendo sul tasto per confermare e completare il riscatto del codice, così da passare a quello successivo.

Se per qualsiasi ragione non avete l'opportunità di accedere al portale ufficiale di Honkai Star Rail per riscattare il codice, potete utilizzare un secondo metodo, grazie al quale i tre codici promozionali possono essere riscattati in game. Chi vuole procedere con questo sistema, deve innanzitutto avviare il gioco ed accedere allo smartphone del protagonista (ovvero il menu principale): da qui bisogna cliccare sulla piccola icona con i tre puntini in alto a destra, poi selezionare l'opzione per il riscatto dei codici. A questo punto si può incollare il codice o immetterlo manualmente per poi confermare.

Non importa quale dei due metodi disponibili sia stato utilizzato per il riscatto: tutte le ricompense dei codici verranno inviate all'account tramite un messaggio di posta in game. Dalla schermata principale, cliccate sull'icona a forma di lettera sul lato destro e riscattate manualmente tutte le ricompense. Va precisato che il codice ha durata limitata nel tempo, quindi sarebbe preferibile utilizzarlo il prima possibile.

