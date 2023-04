Honkai Star Rail tier list: guida ai migliori personaggi della versione 1.0

Avete appena iniziato a giocare con il nuovo Honkai Star Rail e non sapete quali dei personaggi che avete sbloccato sono i migliori per formare il vostro team? Ecco allora una tier list con tutti i dettagli sugli eroi migliori da usare nella versione 1.0 del free to play.

Tier S

Bailu: oltre ad essere uno dei pochi personaggi che fungono da curatori, Bailu può ripristinare grosse quantità della salute degli avversari ed è l'unica a poter rimettere in sesto i membri del party al tappeto

oltre ad essere uno dei pochi personaggi che fungono da curatori, Bailu può ripristinare grosse quantità della salute degli avversari ed è l'unica a poter rimettere in sesto i membri del party al tappeto Bronya: rientra senza ombra di dubbio fra i principali eroi di supporto, visto che può applicare agli alleati un notevole potenziamento temporaneo del danno e consentire loro di eseguire un'azione aggiuntiva grazie ad un turno extra

rientra senza ombra di dubbio fra i principali eroi di supporto, visto che può applicare agli alleati un notevole potenziamento temporaneo del danno e consentire loro di eseguire un'azione aggiuntiva grazie ad un turno extra Jing Yuan: in arrivo con il secondo banner a tempo, questo guerriero dalla chioma bianca dispone di un potere offensivo incredibilmente alto e può infliggere un duro colpo sia a gruppi di nemici che a singoli bersagli

in arrivo con il secondo banner a tempo, questo guerriero dalla chioma bianca dispone di un potere offensivo incredibilmente alto e può infliggere un duro colpo sia a gruppi di nemici che a singoli bersagli Seele: sebbene servano skill point durante i combattimenti per poter sfruttare al meglio le sue potenzialità, Seele è molto forte negli attacchi ai singoli bersagli e la possibilità di eseguire un colpo extra le permette di colmare perfettamente l'assenza di danno ad area

sebbene servano skill point durante i combattimenti per poter sfruttare al meglio le sue potenzialità, Seele è molto forte negli attacchi ai singoli bersagli e la possibilità di eseguire un colpo extra le permette di colmare perfettamente l'assenza di danno ad area Sushang: chi gioca senza spendere un centesimo dovrebbe tenere d'occhio Sushang, visto che questo personaggio 4 Stelle ha un potere d'attacco invidiabile rispetto ai suoi colleghi della stessa rarità

chi gioca senza spendere un centesimo dovrebbe tenere d'occhio Sushang, visto che questo personaggio 4 Stelle ha un potere d'attacco invidiabile rispetto ai suoi colleghi della stessa rarità Tingyun: altro personaggio 4 Stelle, Tingyun è invece un ottimo supporto 'economico', i cui buff all'attacco degli alleati sono vagamente simili a quelli applicati da Bronya

Tier A

Asta: il motivo per cui Asta è uno dei migliori 4 Stelle di Honkai Star Rail è la sua possibilità di aumentare sia la velocità che l'attacco degli alleati, senza contare la facilità con cui può spezzare gli scudi dei singoli nemici

il motivo per cui Asta è uno dei migliori 4 Stelle di Honkai Star Rail è la sua possibilità di aumentare sia la velocità che l'attacco degli alleati, senza contare la facilità con cui può spezzare gli scudi dei singoli nemici Clara: non sarà il miglior 5 Stelle in assoluto, ma Clara è un ottimo tank per via della capacità di assorbire molti attacchi nemici, senza contare la sua ottima abilità nel contrattacco

non sarà il miglior 5 Stelle in assoluto, ma Clara è un ottimo tank per via della capacità di assorbire molti attacchi nemici, senza contare la sua ottima abilità nel contrattacco Gepard: questo elegante guerriero corazzato è dotato di un generoso quantitativo di punti salute e può ritornare in vita dopo la prima sconfitta in ogni battaglia

questo elegante guerriero corazzato è dotato di un generoso quantitativo di punti salute e può ritornare in vita dopo la prima sconfitta in ogni battaglia March 7th: il primo personaggio 4 Stelle gratis di Honkai Star Rail è sicuramente da tenere d'occhio, vista la possibilità di colpire ad area con la sua Ultimate di tipo ghiaccio, di fornire scudi agli alleati e di contrattaccare tutti i bersagli che la colpiscono

il primo personaggio 4 Stelle gratis di Honkai Star Rail è sicuramente da tenere d'occhio, vista la possibilità di colpire ad area con la sua Ultimate di tipo ghiaccio, di fornire scudi agli alleati e di contrattaccare tutti i bersagli che la colpiscono Trailblazer (versione Fuoco): disponibile proseguendo nella main quest, la seconda versione del protagonista è sicuramente più efficace della sua controparte Fisica, visto che può fornire scudi a tutti gli alleati e attirare l'attenzione dei bersagli

disponibile proseguendo nella main quest, la seconda versione del protagonista è sicuramente più efficace della sua controparte Fisica, visto che può fornire scudi a tutti gli alleati e attirare l'attenzione dei bersagli Natasha: altro 4 Stelle gratis, Natasha è molto utile negli scontri contro nemici che applicano status alterati, visto può 'purificare' i membri del parti, oltre che curarli

altro 4 Stelle gratis, Natasha è molto utile negli scontri contro nemici che applicano status alterati, visto può 'purificare' i membri del parti, oltre che curarli Pela: si tratta al momento dell'unico personaggio che può applicare debuff alla difesa dei nemici oppure privarli dei loro potenziamenti temporanei

si tratta al momento dell'unico personaggio che può applicare debuff alla difesa dei nemici oppure privarli dei loro potenziamenti temporanei Welt: attualmente è l'unico personaggio legato all'elemento Imaginary e può sia rallentare i nemici che privarli di un turno tramite l'effetto Imprisonment

attualmente è l'unico personaggio legato all'elemento Imaginary e può sia rallentare i nemici che privarli di un turno tramite l'effetto Imprisonment Yanqing: la peculiarità di questo eroe sta nel suo essere il solo DPS di tipo ghiaccio. Yanqing può inoltre contare su un bonus ai danni che però viene azzerato nel caso in cui dovesse ricevere danni

Tier B

Arlan: è un personaggio dotato di discreti valori d'attacco che però dispone di troppi pochi salute, fattore che lo rende estremamente fragile

è un personaggio dotato di discreti valori d'attacco che però dispone di troppi pochi salute, fattore che lo rende estremamente fragile Dan Heng: fa parte dei primi personaggi 4 Stelle gratis che si ottengono nella storia e può risultare utile per via dei buoni valori offensivi e della possibilità di inffliggere rallentamento con la sua abilità speciale. Il suo Talento gli consente inoltre di aumentare il danno del team prima di entrare in battaglia

fa parte dei primi personaggi 4 Stelle gratis che si ottengono nella storia e può risultare utile per via dei buoni valori offensivi e della possibilità di inffliggere rallentamento con la sua abilità speciale. Il suo Talento gli consente inoltre di aumentare il danno del team prima di entrare in battaglia Himeko: si tratta del personaggio con i valori d'attacco più alti nella versione 1.0 e dispone di un'abilità che le consente di attaccare ogni volta che distrugge uno scudo

si tratta del personaggio con i valori d'attacco più alti nella versione 1.0 e dispone di un'abilità che le consente di attaccare ogni volta che distrugge uno scudo Hook: la piccola Hook è un ottimo personaggio contro i bersagli sensibili al fuoco, visto che può applicare bruciatura e infliggere danni aumentati contro chi soffre di questo status alterato

la piccola Hook è un ottimo personaggio contro i bersagli sensibili al fuoco, visto che può applicare bruciatura e infliggere danni aumentati contro chi soffre di questo status alterato Qingque: sebbene abbia valori d'attacco molto alti, il problema principale di Qingque sta nella randomicità delle sue mosse, visto che il danno inflitto dipende in parte dalla fortuna

sebbene abbia valori d'attacco molto alti, il problema principale di Qingque sta nella randomicità delle sue mosse, visto che il danno inflitto dipende in parte dalla fortuna Sampo: si tratta di un personaggio mediocre che però potrebbe risultare utile nelle situazioni in cui non servono troppi skill point ed occorre infliggere danni nel tempo, campo in cui è uno dei migliori

si tratta di un personaggio mediocre che però potrebbe risultare utile nelle situazioni in cui non servono troppi skill point ed occorre infliggere danni nel tempo, campo in cui è uno dei migliori Serval: la chitarrista di Honkai Star Rail non è il miglior DPS in circolazione, ma il suo kit è molto buono sia per infliggere danni ad area che per danneggiare nel tempo i bersagli

Tier C

Trailblazer (versione Fisica): la versione standard del protagonista non è molto forte e, con tutta probabilità la accantonerete dopo qualche ora di gioco per rimpiazzarlo con gli altri personaggi sbloccati o con la sua controparte di Fuoco

Tier D

Herta: questo personaggio rischia una sorte simile a quella di Amber in Genshin Impact, visto che è considerata la più scarsa tra gli eroi attualmente disponibili a causa di un potenziale offensivo parecchio basso, soprattutto se confrontato con quello delle versioni Beta che hanno preceduto il lancio del gioco

Ora che sapete quali sono i migliori personaggi del gioco, vi suggeriamo di leggere anche i consigli per godervi al meglio Honkai Star Rail. Non dimenticate di dare un'occhiata anche alla guida su come ottenere risorse e Stellar Jade gratis con i Twitch Drops di Honkai Star Rail.