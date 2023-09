Honkai Star Rail: Topaz, Seele e Stellar Jade gratis, tutte le novità dell'update 1.4

Nel corso del primo pomeriggio, gli sviluppatori di Honkai Star Rail hanno trasmesso la presentazione ufficiale della versione 1.4, in arrivo tra pochissimi giorni con un bel po' di novità.

Al centro di Jolted Awake From a Winter Dream, questo è il nome dell'aggiornamento, troviamo ben tre nuovi personaggi: Jingliu (Ice, Destruction, 5 Stelle), Topaz (Fire, The Hunt, 5 Stelle) e Guinaifen (Fire, The Nihility, 4 Stelle). Durante la prima metà della versione 1.4 troveremo un unico banner a tempo con Jingliu, alla quale verranno affiancati i seguenti personaggi 4 Stelle: Tingyun, Qingque e Sampo. Nella seconda fase, invece, troveremo una rerun che verrà sicuramente apprezzata dai giocatori che non sono riusciti a giocare in prossimità del lancio: Topaz verrà accompagnata da Seele, la fortissima guerriera 5 Stelle armata di falce. Sempre nel banner della fase 2 troveremo come 4 Stelle Luka, Sushang e Guinaifen.

In aggiunta a nuovi boss, l'update 1.4 introduce uno speciale evento in cui i protagonisti del titolo prenderanno parte ad un torneo offline legato ad un videogioco mobile chiamato Aetherium Wars, così da ottenere Stellar Jade e preziose risorse per il potenziamento di Light Cone e personaggi. Prima di prendere parte alle battaglie, i giocatori potranno scegliere quali eroi far scendere in campo e ci sarà anche l'opportunità di utilizzare un set di eroi predefiniti, così che anche chi non dispone di eroi potenziati possa completare l'attività. Vi è poi Planar Infinity, evento che è legato al Simulated Universe ed include una serie di potenziamenti inediti con cui completare le run della modalità procedurale.

A chiudere il cerchio troviamo Gift of Odyssey, un nuovo percorso di ricompense per l'accesso che garantirà 10 biglietti d'oro ai giocatori, che possono così investirli nei banner a tempo e provare ad ottenere i nuovi eroi. Il team ha inoltre ricordato ai giocatori che il prossimo 11 ottobre 2023, ossia lo stesso giorno in cui verrà pubblicato l'aggiornamento, sarà possibile scaricare gratuitamente Honkai Star Rail anche su PlayStation 5.

Vi ricordiamo che avete solo poco tempo per riscattare i nuovi codici di settembre 2023 per Honkai Star Rail e ottenere così 300 Stellar Jade ed un po' di risorse gratis.