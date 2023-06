Honkai Star Rail: il nuovo trailer dell'RPG gratis è dedicato ai voti delle recensioni

A distanza di poco più di un mese dal debutto di Honkai Star Rail, il team responsabile di Genshin Impact ha pubblicato un nuovo filmato sui canali social ufficiali per sottolineare l'ottima accoglienza del gioco da parte della critica internazionale.

Il trailer in questione è infatti dedicato ai voti delle varie recensioni, visto che il free to play vanta una media di 81 per la sola versione PC su Metacritic. Come potete notare osservando il filmato, tra i portali di tutto il mondo che vengono citati vi è anche Everyeye.it: a tal proposito, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Honkai Star Rail, nella quale abbiamo assegnato al gioco di ruolo gratis un 8.5 per via dell'ottima qualità del combat system, dei personaggi curati e dell'impostazione che rende le microtransazioni un elemento trascurabile nell'esperienza di gioco.

Prima di lasciarvi all'Accolades Trailer di Honkai Star Rail, vi ricordiamo che il titolo è stato mostrato nel corso del Summer Game Fast con un brevissimo teaser durante il quale è stato confermato l'arrivo su PlayStation 5 entro la fine dell'anno. Al momento non è chiaro se la versione PlayStation 4 del gioco gratis sia ancora in lavorazione e probabilmente ne sapremo di più nei prossimi mesi.