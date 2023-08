Honkai Star Rail: il nuovo trailer svela l'arrivo della Beta su PS5

In occasione della Gamescom 2023, Hoyoverse ha deciso di pubblicare un nuovo trailer di Honkai Star Rail con qualche dettaglio aggiuntivo sulla tanto desiderata versione PlayStation 5 del free to play.

Oltre a mostrarci nuovamente alcuni dei contenuti che saranno disponibili con la distribuzione dell'aggiornamento alla versione 1.3 di Honkai Star Rail, in uscita a brevissimo, gli sviluppatori hanno anche confermato che l'edizione del gioco per la console di ultima generazione Sony sta per essere la protagonista di un technical test. Questo significa che a breve si potrà provare il gioco in Beta, così che gli sviluppatori possano prepararsi al lancio ufficiale, che avverrà entro la fine dell'anno.

Come suggerito nel trailer, le registrazioni verranno aperte tra poche ore: i giocatori potranno iscriversi alla beta a partire da questa notte alle ore 4:00 del fuso orario italiano. Al momento non è chiaro in che modo si potrà mostrare interesse nei confronti della Beta e, cosa ancora più importante, non è stato specificato che al test potranno partecipare tutti o solo una ristretta cerchia di utenti selezionati.

In attesa di saperne di più anche sui contenuti della versione di prova e sull'eventuale possibilità di mantenere i progressi al lancio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Honkai Star Rail.