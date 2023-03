Honkai Star Rail: è ufficiale, il gioco gratis di Hoyoverse arriva anche su PS4 e PS5

A distanza di soli pochi minuti dall'annuncio della data d'uscita di Honkai Star Rail, che sarà disponibile a breve, è arrivata anche la conferma che il gioco di ruolo gratis approderà su PlayStation.

In maniera molto simile a quanto già visto con Genshin Impact, il nuovo titolo di Hoyoverse sarà disponibile sia su PC e dispositivi mobile (Android/iOS) che su PlayStation 4 e PlayStation 5, con tanto di supporto ai progressi condivisi per chi utilizzerà lo stesso account su tutte le piattaforme. Purtroppo, però, il lancio del gioco sulle console Sony non avverrà al day one e l'annuncio non svela la finestra di lancio delle ulteriori versioni del free to play.

Si tratta in ogni caso di un'ottima notizia per tutti coloro i quali sono in attesa del GDR con combattimenti a turni, visto che un simile accordo potrebbe portare anche all'arrivo di contenuti esclusivi e al debutto di pacchetti bonus per gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

In attesa di scoprire quando sarà possibile giocare anche su PlayStation, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sulla pre-registrazione di Honkai Star Rail, che si potrà scaricare gratis dal 26 aprile 2023 alle ore 3:00 del fuso orario italiano.