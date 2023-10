Honkai Star Rail: nell'update 1.5 arrivano Argenti, Hanya e Huohuo

Nemmeno il tempo di provare a sbloccare Jingliu che arriva già un’altra tentazione per i giocatori di Honkai Star Rail. Hoyoverse ha infatti pubblicato sui social le immagini dei personaggi che si potranno ottenere nel corso dell’update 1.5.

Il primo eroe 5 Stelle in arrivo con la versione 1.5 prende il nome di Argenti ed è un elegantissimo guerriero in armatura caratterizzato da una folta chioma rossa. Argenti appartiene all'elemento Physical e la sua classe è Erudition: questo implica che la sua specialità saranno i danni ad area. Oltre ad Argenti arriverà anche Huohuo, altra 5 Stelle: stiamo parlando di una minuta ragazzina dai capelli verdi che infligge danni da Vento (Wind) e la cui classe d'appartenenza è Abundance. Ci aspettiamo quindi che questo personaggio disponga di abilità in grado di ripristinare la salute dei compagni.

Hanya è l'unica 4 Stelle del gruppo e affiancherà quindi uno dei due personaggi di cui vi abbiamo parlato poco sopra nei loro banner a tempo. In questo caso si tratta di una guerriera che infligge danni di tipo Fisico (Physical) e il cui path è Harmony, quindi siamo di fronte ad un personaggio il cui ruolo è quello di supportare gli altri elementi del party.

In attesa di scoprire con esattezza quali saranno i banner a tempo del prossimo aggiornamento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una guida su come ottenere un po' di Stellar Jade gratis in Honkai Star Rail grazie ai nuovi tutorial dell'update 1.4.