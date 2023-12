Honkai Star Rail: l'update 1.6 è arrivato con tante novità, anche un eroe 5 Stelle gratis

Nel corso delle ultime ore è stato finalmente pubblicato l'aggiornamento alla versione 1.6 di Honkai Star Rail, con tutta probabilità l'ultimo prima della tanto attesa versione 2.0 che arriverà nei primi mesi del 2024.

Questo nuovo aggiornamento del free to play di Hoyoverse introduce moltissime novità, tra le quali troviamo anche Gold and Gears, un'aggiunta del Simulated Universe, che per chi non lo sapesse è una modalità endgame con elementi roguelike. Ovviamente sono state aggiunte anche nuove missioni della storia principale che coinvolgono i personaggi appena introdotti nel gioco, fra i quali spicca Madam Ruan Mei.

E proprio Ruan è al centro del doppio banner della Fase 1: per le prime tre settimane della versione 1.6, infatti, i giocatori potranno decidere se investire le loro Stellar Jade per sbloccare Ruan o Blade, vecchio personaggio 5 Stelle che ritorna per l'occasione. Al fianco di questi due personaggi rari troviamo l'immancabile rate-up dei 4 Stelle, ossia March 7th (Ice, The Preservation), Tingyun (Lightning, The Harmony) e Xueyi (Quantum, The Destruction).

Altra novità molto interessante della versione 1.6 è Dr Ratio, personaggio 5 Stelle Imaginary della classe Hunt che si può ottenere gratuitamente. Oltre alla copia gratuita che possono ottenere tutti i giocatori, il personaggio farà anche parte del banner della seconda fase al fianco di Kafka, altra rerun.

Avete già dato uno sguardo alla nostra recensione della versione PS5 di Honkai Star Rail?