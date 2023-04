Honkai Star Rail uscirà su Xbox Series X/S e Nintendo Switch?

Oggi è il grande giorno: Honkai Star Rail, il nuovo gioco degli autori di Genshin Impact, è finalmente disponibile per il download su PC, iPhone, iPad e dispositivi Android. Presto anche su PS4 e PS5... e su Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, invece?

Purtroppo Honkai Star Rail sembra condividere in questo senso lo stesso destino di Genshin Impact, al momento infatti il gioco non è stato annunciato per altre piattaforme oltre a quelle elencate. Questo vuol dire che Honkai Star Rail non è previsto sulle console della famiglia Xbox e nemmeno su Nintendo Switch.



In realtà Genshin Impact è stato annunciato per Nintendo Switch ma gli sviluppatori non hanno mai mostrato nulla, limitandosi a dire che il porting non è stato cancellato. Honkai Star Rail invece è ora disponibile solo su PC e piattaforme mobile, presto arriverà sulle console PlayStation (la data di uscita non è stata comunicata) mentre l'arrivo su Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, Switch Lite e Switch OLED non sembra essere stato preso in considerazione dagli sviluppatori.



Ecco come scaricare Honkai Star Rail gratis, il nuovo gioco del team di Genshin Impact è distribuito come download gratuito free to play con supporto per gli acquisti in-game.