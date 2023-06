Honkai Star Rail: la versione PS5 ha una finestra di lancio

Anche Hoyoverse ha deciso di prendere parte al Summer Game Fest di Geoff Keighley con un brevissimo trailer di Honkai Star Rail, il free to play che a breve approderà anche su PlayStation 5.

Il trailer in questione, che ci permette di osservare in azione anche i personaggi in uscita con la versione 1.2 come Luka, svela al pubblico quale sarà la finestra di lancio del free to play per la console di ultima generazione targata Sony. Honkai Star Rail approderà sul PlayStation Store nell'ultimo quarto del 2023, quindi si farà attendere più di quanto ipotizzato dagli appassionati e suggerito dai rumor, che lo volevano su PS5 in concomitanza con la pubblicazione del prossimo aggiornamento. Non è chiaro inoltre se la versione PlayStation 4 sia prevista in un secondo momento o se il gioco sia in arrivo esclusivamente sulla console next-gen.

Il filmato non svela se vi sarà una collaborazione fra Sony ed Hoyoverse, visto che nei primi anni di vita di Genshin Impact sono stati pubblicati numerosi contenuti in esclusiva, tra i quali ricordiamo Aloy da Horizon Forbidden West.

Avete già dato un'occhiata alla nostra recensione di Honkai Star Rail, disponibile gratis su PC, Android e iOS?